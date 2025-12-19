Сийярто: Венгрия надеется, что УЕФА допустит футбольные команды РФ до матчей

Глава МИД республики отметил, что Белоруссия проводит домашние игры в стране

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Будапешт надеется, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пересмотрит свое решение в отношении России и допустит ее команды для участия в соревнованиях. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Было бы замечательно, если бы российские футбольные команды могли вновь участвовать в европейских турнирах. Надеюсь, УЕФА пересмотрит свое решение", - сказал он.

"Как вы знаете, Белоруссия проводит домашние игры в Венгрии, их не исключили из соревнований, им просто не разрешается играть на своих полях домашние матчи. Так что мы служим домашним полем для Белоруссии. Надеемся, что российские футбольные команды как можно скорее смогут вновь принимать участие в международных соревнованиях", - добавил Сийярто.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.