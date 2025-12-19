ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Гимнастка Мельникова планирует выступить на клубном чемпионате Италии

Ранее спортсменка выступила за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в германской бундеслиге
Редакция сайта ТАСС
05:33

Ангелина Мельникова

© Yong Teck Lim/ Getty Images

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова планирует принять участие в клубном чемпионате Италии. Об этом Мельникова сообщила ТАСС.

"Мне поступали предложения выступить в итальянской лиге, - рассказала Мельникова. - Я планирую принять участие в этих соревнованиях в составе одного из клубов".

В конце 2024 года олимпийской чемпионке Виктории Листуновой предложили выступать за клуб Ginnastica Riccione Academy в итальянской серии А-1. В начале февраля российская спортсменка приняла участие в одном из этапов, однако затем была вынуждена отказаться от выступлений из-за тяжелой травмы ноги.

Мельниковой 25 лет, на Олимпийских играх в Токио в 2021 году она стала победительницей в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка трижды становилась чемпионкой мира.

15 ноября Мельникова выступила в германской бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла тогда первое место, а сама Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований. Однако на финал бундеслиги, который проходил в конце ноября, имеющая нейтральный статус российская гимнастка не была приглашена организаторами из политических соображений. 

Летние олимпийские виды спортаМельникова, Ангелина Романовна