Умер призер Олимпиады по велотреку Станислав Москвин

Ему было 86 лет
05:44

Сергей Терещенко, Станислав Москвин, Леонид Колумбет и Леонид Вуколов, 1964 год

© Маслов Петр/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 1960 года по велотреку в командной гонке преследования Станислав Москвин умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Причины смерти не уточняются.

Москвин также четыре раза становился чемпионом мира в командной гонке преследования, в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. После завершения карьеры был тренером сборных СССР (1971-1973), Алжира (1974-1980) и Колумбии (1995-1999). 

