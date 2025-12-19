Защитник "Сан-Хосе" Мухамадуллин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Россиянин отличился в матче против "Далласа"

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Российский защитник "Сан-Хосе" Шакир Мухамадуллин забросил вторую шайбу в сезоне, отличившись в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа".

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Далласа". В составе победителей шайбы забросили Роопе Хинц (13-я минута), Уайатт Джонстон (18 и 29), Джастин Грицковиан (40) и Джейми Бенн (59). У проигравших отличились Мухамадуллин (22), Коллин Граф (37 и 45). В эпизоде с третьим голом "Сан-Хосе" в роли ассистента выступил 20-летний российский форвард Игорь Чернышов.

Помимо двух заброшенных шайб, в активе 23-летнего Мухамадуллина четыре результативных паса в 17 встречах нынешнего сезона. Чернышов провел второй матч в НХЛ, на его счету теперь две передачи.

"Сан-Хосе" занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона НХЛ, набрав 37 очков после 35 матчей. "Даллас" идет вторым в Центральном дивизионе, на счету команды 51 очко после 35 встреч.

В других матчах игрового дня российский форвард "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей в домашней игре с "Чикаго" (4:1), российский защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков отдал результативный пас в гостевой встрече с "Сент-Луисом" (2:1 ОТ).