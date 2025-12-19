ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Четыре российских скалолаза претендуют на нейтральный статус

Ранее глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков рассказал, что российских скалолазов могут допустить на международные турниры в 2026 году
06:04
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Четыре российских скалолаза претендуют на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Ранее Бычков рассказал ТАСС, что российских скалолазов могут допустить на международные турниры в 2026 году.

"Мы подали заявки на нейтральный статус для четырех спортсменов и планируем расширять квоту. С помощью Олимпийского комитета России получилось оплатить необходимые взносы для рассмотрения кандидатур на нейтральные лицензии, - сказал Бычков. - В международной федерации пошли нам навстречу, в определенной степени снизили свои требования по части нейтральности. Пока на этот статус претендуют не лидеры, но близкие к ним по уровню спортсмены. Нужно с чего-то начинать".

"Календарь достаточно насыщенный, как европейский, так и международный. Если все пойдет по плану, который мы согласовали с международной федерацией, то уже сможем принять участие в первых турнирах сезона. Они пройдут в Азии, куда визу сделать несложно, или она вообще не нужна, а потом соревнования начнутся в Европе", - добавил собеседник агентства. 

