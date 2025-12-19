ФИФА присудила двум сборным третье место на Кубке арабских наций из-за дождя

Бронзовыми призерами турнира стали сборные Саудовской Аравии и ОАЭ

ДУБАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отменила матч за бронзовые медали Кубка арабских наций между командами Саудовской Аравии и ОАЭ из-за сильного дождя.

Команды успели сыграть первый тайм, однако во втором арбитр встречи объявил, что продолжать матч невозможно из-за ливня, и отправил команды в подтрибунное помещение. ФИФА позднее признала обе сборные бронзовыми призерами турнира.

В матче за золотые награды сборная Марокко победила команду Иордании со счетом 3:2. Кубок арабских наций проводился в 11-й раз, самой титулованной командой турнира является сборная Ирака (4 трофея).