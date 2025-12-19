Родионенко: Мельникова в Италии будет популяризировать российскую гимнастику

Ранее спортсменке поступило предложение выступить на клубном чемпионате Италии

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике не будет препятствовать участию Ангелины Мельниковой в клубном чемпионате Италии. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

Ранее абсолютная чемпионка мира 2025 года Мельникова сообщила ТАСС, что ей поступило предложение выступить на чемпионате Италии в составе одного из местных клубов.

"Мы абсолютно нормально относимся к тому, что нашу гимнастку пригласили выступать в Италии, - рассказала Родионенко. - Там очень спокойная атмосфера, в отличие от того, что произошло недавно в Германии. Если у нее есть желание, то пусть выступает, она получит дополнительную соревновательную практику, которая может ей пригодиться при подготовке к главным стартам следующего сезона. Более того, Мельникова напомнит в это сложное время итальянским зрителям о красоте и силе нашей спортивной гимнастики, будет популяризировать ее".

15 ноября Мельникова выступила в германской бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла тогда первое место, а сама Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований. Однако на финал бундеслиги, который проходил в конце ноября, имеющая нейтральный статус российская гимнастка не была приглашена организаторами из политических соображений.

Мельниковой 25 лет, в ее активе есть также серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр, россиянка выиграла личное многоборье на ЧМ-2021 и золото в опорном прыжке на мировом первенстве этого года в Индонезии, она четырехкратная чемпионка Европы.

В конце 2024 года олимпийской чемпионке Виктории Листуновой предложили выступать за клуб Ginnastica Riccione Academy в итальянской серии А-1. В начале февраля спортсменка приняла участие в одном из этапов, однако затем была вынуждена отказаться от выступлений из-за тяжелой травмы ноги. В сезоне-2022 в итальянской серии А за клуб Gymnastic Romagna Team выступал россиянин Артур Далалоян, выигравший на Олимпийских играх 2021 года золото командного турнира.