Бычков отметил роль России в развитии скалолазания в мире

По его словам, Россия помогает разным странам в подготовке скалолазов

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия помогает разным странам в подготовке скалолазов и тем самым выполняет роль одного из центров развития скалолазания в мире. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

"В скалолазании появляются новые страны. Мы недавно проводили международный турнир по линии CISM (Международный совет военного спорта - прим. ТАСС), куда приезжали военные из Африки. По сути, мы их учили с нуля, но видно, что спортсмены из стран Африки заинтересованы в том, чтобы к нам приезжать, тренироваться с нами и развиваться. Так что даже в сегодняшних условиях мы таким образом выполняем роль одного из центра развития скалолазания в мире, плюс мы получаем дополнительные контакты, которые лояльны к нас в мировом сообществе", - отметил Бычков.

Бычков рассказал о развитии скалолазания в России. "Мы развиваем школьное скалолазание, студенческий спорт, появилось и адаптивное скалолазание. У нас много направлений, которыми мы занимаемся", - добавил собеседник агентства.