Российские саночники отобрались в финальную часть этапа Кубка мира в США

Он пройдет с 19 по 20 декабря в Лейк-Плэсиде

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские саночники Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов успешно выступили в соревнованиях одиночек на Кубке наций и завоевали право стартовать на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Об этом ТАСС сообщили в Федерации санного спорта России (ФССР).

Кубок наций проводится за день до первого соревновательного дня этапа Кубка мира. В нем принимают участие саночники, имеющие недостаточное количество баллов для автоматического доступа на этапы Кубка мира. По итогам Кубка наций идет добор на этап Кубка мира: 18 лучших присоединятся к 12 спортсменам, автоматически включенным в список его участников.

"На Кубке наций в Лейк-Плэсиде Дарья Олесик заняла четвертое место, Матвей Пересторонин - третье. Оба этих спортсмена, как и Павел Репилов, ставший 15-м, успешно решили задачу и выступят на этапе Кубка мира", - сказал собеседник ТАСС.

Этап Кубка мира в США является квалификационным стартом на Олимпиаду-2026. Он пройдет с 19 по 20 декабря. Российские саночники выступят на нем в нейтральном статусе.