Михович считает, что рейтинг Сафонова в компьютерной игре должны повысить

Ранее российский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии против "Фламенго" в рамках Межконтинентального кубка

Степан Михович © Андрей Карташов/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Разработчикам компьютерной игры FC 26 надо увеличить рейтинг российского вратаря Матвея Сафонова и выпустить специальную карточку после финального матча в Межконтинентальном кубке. Такое мнение ТАСС высказал киберспортсмен Степан Михович (FUNKI), выступающий за "Локомотив" на Играх будущего.

Ранее Сафонов в составе французского "Пари Сен-Жермен" стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара.

"Рейтинг в FIFA (FC 26) у Сафонова около 80. После матча с "Фламенго", думаю, его надо стопроцентно повысить. И сделать специальную карточку за такой перфоманс, - сказал Михович. - Мы, к сожалению, матч пропустили - тренировались к Играм будущего, играли в приставку".

В Играх будущего участники соревнуются в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Турнир был полностью придуман в России. Соревнования основного этапа в ОАЭ проходят с 18 по 23 декабря.