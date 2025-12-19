Талалаев считает, что Карпину в "Динамо" не хватило доверия руководителей

Валерий Карпин 17 ноября покинул пост главного тренера "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Покинувшему пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Валерию Карпину не хватило времени и доверия руководителей. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев.

Карпин покинул пост главного тренера "Динамо" 17 ноября.

"Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время, - сказал Талалаев. - И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, - это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой - чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось".

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. "Балтика" идет на 5-й строчке, на счету команды 35 очков после 18 встреч.