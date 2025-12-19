Овечкин впервые с января 2024 года не забил в шести матчах подряд

Тогда безголевая серия форварда завершилась на девятом матче

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не может поразить ворота соперников в шести матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. В последний раз подобная серия была у нападающего в январе 2024 года.

В прошедшей домашней игре против "Торонто" (4:0) Овечкин нанес четыре броска, один раз шайба после его броска попала в каркас ворот соперника. В 2024 году безголевая серия Овечкина завершилась на девятом матче, антирекорд по количеству игр без заброшенный шайб пришелся на ноябрь-декабрь 2023 года (14 матчей).

Овечкину 40 лет, он набрал 1 654 очка (911 шайб + 743 передачи) в 1 525 матчах. С 2005 года он выступает за "Вашингтон". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.