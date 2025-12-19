Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из "Спартака"

Деян Станкович покинул должность главного тренера "Спартака" 11 ноября

Редакция сайта ТАСС

Деян Станкович © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев не понимает, почему руководство московского футбольного клуба "Спартак" приняло решение убрать с поста главного тренера команды серба Деяна Станковича. Об этом Талалаев заявил "Спорт-Экспрессу".

"Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в "Спартаке". За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, "Спартак" пока и далек от достижения максимальных результатов", - сказал Талалаев.

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне "Спартак" под руководством серба занял четвертое место в Мир - Российской премьер-лиге и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Станкович возглавлял "Црвену Звезду" с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".