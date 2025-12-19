CAS отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск российских биатлонистов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет в ускоренном порядке рассматривать иск Союза биатлонистов России (СБР) на отстранение от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

Ранее ТАСС сообщал, что СБР подал иск в CAS с целью оспорить отстранение российских биатлонистов от международных соревнований.

"Да, это так, - ответил Майгуров на вопрос, правда ли CAS отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск. - Ожидаемо".

Российские и белорусские спортсмены были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный сезон стартовал в конце ноября.