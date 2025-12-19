"Акрон" досрочно прервал аренду футболиста Агапова

Игрок вернулся в ЦСКА

Защитник ЦСКА Илья Агапов © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" досрочно прервал аренду защитника Ильи Агапова, права на которого принадлежат ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба "Акрона".

"Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - сказано в заявлении пресс-службы.

Агапову 24 года, он является воспитанником казанского "Рубина". В текущем сезоне игрок провел за "Акрон" 4 игры в разных турнирах, не отметившись результативными действиями. Агапов перешел в ЦСКА в 2023 году, ранее в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) он выступал за "Пари Нижний Новгород".

После 18 туров РПЛ "Акрон" набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице. ЦСКА находится на 4-й строчке с 36 очками.