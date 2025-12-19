Гимнаст Нагорный показал видео спарринга с роботом-боксером

Спарринг состоялся в Абу-Даби, где проходят Игры будущего

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный © Егор Алеев/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 19 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный провел спарринг с роботом-боксером. Нагорный опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Спарринг состоялся в Абу-Даби, где в настоящий момент проходят Игры будущего. Поединок завершился победой Нагорного нокаутом.

"Вот вам и Игры будущего. Только вышел из отеля, а там робот со всеми дерется", - написал Нагорный.

В Играх будущего участники соревнуются в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Соревнования основного этапа в ОАЭ проходят с 18 по 23 декабря.