Талалаев рассказал, что оштрафовал себя за жест в матче со "Спартаком"

После игры КДК РФС дисквалифицировал тренера на три матча РПЛ

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев оштрафовал себя за полученную красную карточку в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом Талалаев заявил "Спорт-Экспрессу".

Встреча прошла 29 ноября и завершилась победой "Балтики" со счетом 1:0. После игры контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

"Себя я за красную карточку в этой встрече оштрафовал, переведя деньги в общий фонд команды, на который мы проводим тимбилдинговые мероприятия, покупаем стол для теннисбола, баскетбольный щит, чтобы футболистам было интереснее жить и готовиться к тренировкам. Я оштрафовал себя за жест, который не подобает делать главному тренеру, как бы ни было тяжело, как бы меня ни провоцировали субъективные факторы, как бы мне ни было больно из-за сломанной руки. Это все наложилось на полтора дня нагнетания атмосферы в команде для того, чтобы загрызть "Спартак", - сказал Талалаев.

По итогам 18 туров "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.