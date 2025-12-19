Клуб чемпионата России по футзалу ЛКС приостановил деятельность

Лучшим результатом команды в чемпионате России было девятое место

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Липецкий клуб чемпионата России по футзалу ЛКС приостановил деятельность. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"По итогам формирования финансового плана на 2026 год, в связи с сокращением государственной субсидии МФК ЛКС не смог обеспечить финансирование в объеме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба", - говорится в сообщении.

ЛКС был основан в 2017 году, лучшим результатом команды в чемпионате России было девятое место.