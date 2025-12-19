Сборная России выиграла Кубок континента по следж-хоккею в Ханты-Мансийске

В финале команда обыграла китайцев со счетом 5:2

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 декабря. /ТАСС/. Первая сборная России обыграла команду Китая со счетом 5:2 и стала победителем Кубка континента по следж-хоккею, который прошел в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Кубок континента по следж-хоккею проходил в Ханты-Мансийске с 14 по 19 декабря, в нем приняли участие две команды сборной России, а также команды Китая и Казахстана - всего свыше 140 спортсменов. Данные соревнования стали первыми с 2021 года, на которых сборная России по следж-хоккею выступила с государственной символикой. В матче за третье место вторая сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 9:1.

Ранее заместитель губернатора Югры Елена Майер сообщала ТАСС, что сборная России по следж-хоккею не сможет принять участие в предстоящей Паралимпиаде, поскольку не участвовала в прошедшем чемпионате мира в Астане, на котором разыгрывали лицензии. По ее словам, в этой ситуации ключевым приоритетом становится создание альтернативных возможностей для поддержки развития следж-хоккея и международного спортивного диалога, в частности, было решено провести в Ханты-Мансийске в 2025 году Кубок континента по следж-хоккею.

Организаторами турнира выступили Всероссийская федерация спорта лиц с поражением ОДА и Континентальная хоккейная лига при поддержке Паралимпийского комитета России, правительства Югры.

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

Паралимпиада 2026 года в Италии пройдет с 6 по 15 марта.