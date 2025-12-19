Фигурист Лутфуллин не думает о местах на чемпионате России

Спортсмен планирует просто набрать максимальную форму

Глеб Лутфуллин © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер прошлогоднего чемпионата России 2025 года по фигурному катанию Глеб Лутфуллин не думает о местах на турнире нынешнего сезона. Об этом он рассказал журналистам.

Лутфуллин набрал за короткую программу 90,77 балла.

"Ощущения позитивные, добрые, хорошие. Удовлетворен - 90 баллов в родных стенах. Через полтора года я буду здесь тренироваться уже 10 лет, второй дом уже. На тренировках лед совсем другой, видимо, заливают по-другому, - отметил Лутфуллин. - Я решил откинуть эти мысли и не думать о месте и войти в форму, в которую могу. Восстановление [после болезни] было недолгим".

Фигуристы представят произвольную программу 21 декабря.