ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в России

Талалаев признался, что совершал схожие с Гусевым ошибки в начале карьеры

Тренер "Балтики" посоветовал коллеге ставить приоритетом порядочность при выстраивании любых отношений
Редакция сайта ТАСС
13:59

ТАСС, 19 декабря. Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев посоветовал исполняющему обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролану Гусеву ставить приоритетом порядочность при выстраивании любых отношений. Об этом Талалаев заявил "Спорт-Экспрессу".

Гусев принял руководство командой 17 октября после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо". Гусев заявил, что чувствует себя в роли "пожарника" и раскритиковал физическую подготовку игроков при бывшем тренере. Позднее исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" принес Карпину извинения.

"По молодости лет я тоже позволял себе говорить о кардинальных изменениях, которых мы достигали в первые две-три недели после смены штаба, - сказал Талалаев. - Сейчас, с опытом, конечно, это все уходит, и ты понимаешь, что скорее речь идет об изменениях в головах футболистов, а не о каких-то твоих заслугах".

"Если это члены конкретно моего тренерского штаба, которые приходили со мной и остались после моего увольнения, не на какой-то определенный оговоренный с клубом срок, а просто остались там работать, то эти люди для меня перестают существовать. Потому что порядочность должна стоять во главе любых отношений, которые ты выстраиваешь", - добавил тренер "Балтики".

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. "Балтика" идет на 5-й строчке, на счету команды 35 очков после 18 встреч. 

Российский футбол