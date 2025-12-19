Талалаев признался, что совершал схожие с Гусевым ошибки в начале карьеры

Тренер "Балтики" посоветовал коллеге ставить приоритетом порядочность при выстраивании любых отношений

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев посоветовал исполняющему обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролану Гусеву ставить приоритетом порядочность при выстраивании любых отношений. Об этом Талалаев заявил "Спорт-Экспрессу".

Гусев принял руководство командой 17 октября после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо". Гусев заявил, что чувствует себя в роли "пожарника" и раскритиковал физическую подготовку игроков при бывшем тренере. Позднее исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" принес Карпину извинения.

"По молодости лет я тоже позволял себе говорить о кардинальных изменениях, которых мы достигали в первые две-три недели после смены штаба, - сказал Талалаев. - Сейчас, с опытом, конечно, это все уходит, и ты понимаешь, что скорее речь идет об изменениях в головах футболистов, а не о каких-то твоих заслугах".

"Если это члены конкретно моего тренерского штаба, которые приходили со мной и остались после моего увольнения, не на какой-то определенный оговоренный с клубом срок, а просто остались там работать, то эти люди для меня перестают существовать. Потому что порядочность должна стоять во главе любых отношений, которые ты выстраиваешь", - добавил тренер "Балтики".

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. "Балтика" идет на 5-й строчке, на счету команды 35 очков после 18 встреч.