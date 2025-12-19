Баннеры в поддержку Сафонова появились на Новом Арбате в Москве

Вратарь ПСЖ отразил четыре удара в серии пенальти финала Межконтинентального кубка

Редакция сайта ТАСС

© Карина Мистюкова/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Баннеры в поддержку российского вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова появились на медиафасаде кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На одном из баннеров размещены фотография Сафонова и надпись: "Он сделал четыре великих сейва".

17 декабря Сафонов в составе ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара удара и был признан лучшим игроком встречи.

В пятницу ПСЖ сообщил, что российский вратарь сломал руку во время матча и пропустит 3-4 недели.