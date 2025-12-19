ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Игнатов рассказал, что перед чемпионатом России снова поменял коньки

Спортсмен набрал за короткую программу 87,52 балла
Редакция сайта ТАСС
14:06

Макар Игнатов

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов за две недели до чемпионата России поменял коньки. Об этом он рассказал журналистам после выступления на турнире в Санкт-Петербурге с короткой программой.

Игнатов набрал за короткую программу 87,52 балла.

"Как прокат? Серединка на половинку. Подготовка шла хорошо, но единственное что - две с половиной недели назад встал на новые коньки в очередной раз. Но в целом это нормальная ситуация", - сказал Игнатов.

После проката фигурист обсудил выступление со своим тренером олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. "Технические моменты обсудили. Посетовали оба: "почти получилось".

Фигуристы представят произвольную программу 21 декабря. 

