Игнатов рассказал, что перед чемпионатом России снова поменял коньки

Макар Игнатов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов за две недели до чемпионата России поменял коньки. Об этом он рассказал журналистам после выступления на турнире в Санкт-Петербурге с короткой программой.

Игнатов набрал за короткую программу 87,52 балла.

"Как прокат? Серединка на половинку. Подготовка шла хорошо, но единственное что - две с половиной недели назад встал на новые коньки в очередной раз. Но в целом это нормальная ситуация", - сказал Игнатов.

После проката фигурист обсудил выступление со своим тренером олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. "Технические моменты обсудили. Посетовали оба: "почти получилось".

Фигуристы представят произвольную программу 21 декабря.