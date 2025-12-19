Жерома Вальке признали виновным в махинации ТВ-правами на чемпионатах мира

Бывший генсек ФИФА продвигал интересы определенной медиагруппы, получая от нее финансовые выгоды

Жером Вальке © Shaun Botterill/ Getty Images

ТАСС, 19 декабря. Верховный суд Швейцарии признал бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса виновными в совершении махинаций с контрактами на трансляции чемпионатов мира по футболу 2026 и 2030 годов на территории Италии и Греции. Об этом сообщает портал GiveMeSport со ссылкой на заявление суда.

Вальке продвигал интересы определенной медиагруппы, получая от нее финансовые выгоды. Ранее он был признан виновным в получении взятки - бывший функционер ФИФА получил 11-месячный условный срок за сговор с целью предоставления прав на трансляцию чемпионатов мира. Вальке подал апелляцию, которая была отклонена Верховным судом Швейцарии.

Также суд полностью оправдал президента французского клуба "Пари Сен-Жермен", главу медиахолдинга beIN Media Group ("Беин медиа групп") Нассера аль-Хелаифи, который обвинялся в подстрекательстве Вальке к совершению преступлений.

"В период с конца 2013-го по 2015 год тогдашний генеральный секретарь ФИФА получал финансовые выгоды, связанные с недвижимостью, от руководителя медиагруппы. ФИФА готовилась заключить контракт на сумму почти полмиллиарда долларов, чтобы передать этой компании медиаправа на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов, а также на другие мероприятия в тот же период в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Федеральный верховный суд отклонил апелляции по обвинительным и оправдательным приговорам, вынесенным Апелляционным судом Федерального уголовного суда в связи с продажей медиаправ ФИФА", - сказано в заявлении Верховного суда Швейцарии.

В сентябре 2015 года Вальке, работавший на посту генерального секретаря ФИФА с 2007 года, был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.