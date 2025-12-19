ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мозалев рассказал, что "отпустил ситуацию" перед чемпионатом России

Фигурист набрал 97,16 балла по итогам короткой программы
Редакция сайта ТАСС
14:26

Андрей Мозалев

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев старался отпустить ситуацию и меньше думать о выступлении перед чемпионатом России. Об этом он рассказал журналистам.

За короткую программу фигурист набрал 97,16 балла.

"Эмоции остались только положительные. Готовился к этому турниру спокойно, старался меньше об этом думать. Перед Омском (на Гран-при России фигурист стал шестым - прим. ТАСС) я думал о соревнованиях, готовился очень активно. После неудачного старта в Омске решил отпустить ситуацию. Я работал в полную силу, но отпустил морально", - сказал Мозалев.

"Это седьмой чемпионат России. Можно ли привыкнуть? Можно. Я уже прихожу, все знаю, как будет, спокойно ко всему отношусь, раньше уже на жеребьевке трясло", - добавил он.

Фигуристы представят произвольную программу 21 декабря. 

