Фигурист Игнатов предложил сделать горку для спуска к месту ожидания оценок

Некоторые участники чемпионата России после первого дня турнира признались, что им немного страшно спускаться вниз после физически сложных прокатов

Макар Игнатов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов предложил к произвольным программам сделать рядом с "уголком слез и поцелуев" (местом ожидания оценок) на чемпионате России в Санкт-Петербурге горку, чтобы спортсменам было удобнее спускаться. Об этом он рассказал журналистам после короткой программы.

На турнире в Санкт-Петербурге организаторы сделали необычный уголок, где фигуристы ждут оценок. Площадка приподнята над уровнем льда, и чтобы попасть туда, фигуристы и тренеры поднимаются на несколько ступенек. Некоторые спортсмены после первого дня турнира поделились, что им немного страшно спускаться вниз после физически сложных прокатов.

"Страшно спускаться, да. Я уже пошутил, что можно там горку к произвольной сделать, чтобы скатываться", - сказал Игнатов.

Фигуристы представят произвольную программу 21 декабря.