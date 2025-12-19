Юные хоккеисты из Хакасии поблагодарили Путина за внимание к проблеме ледовой арены

Президент на "Итогах года" пообещал, что разберется со спортивными объектами в Хакасии и Челябинской области, которые никак не могут достроить и открыть

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Члены детской команды "Металлург" из города Абазы в Хакасии поблагодарили президента России Владимира Путина, который на "Итогах года" обратил внимание на заморозку строительства ледовой арены в городе.

"Разрешите, Владимир Владимирович, передать вам слова огромной благодарности от юных хоккеистов из Абазы, команда "Металлург", у которой случилась проблема - заморожено строительство ледовой арены. От них слова благодарности, от их родителей, да в принципе от всего города", - сказала одна из участниц "Итогов года" на встрече президента с волонтерами.

Она добавила, что жители города понимают, что проблема еще не решилась. "Вы обратили на нее внимание, они уверены, что все благополучно решится", - добавила волонтер.

В пресс-службе главы Хакасии ранее в пятницу сообщали, что власти ищут нового инвестора для строительства крытого ледового катка в городе Абазе, жители которого пожаловались на остановку строительства на "Итогах года". Путин пообещал, что разберется в ситуации.

По данным властей, стоимость строительства составляет 475 млн рублей, из них 172 млн рублей - средства федерального и регионального бюджетов, остальные средства инвестора. Республике была предоставлена субсидия из федерального бюджета. Земельные работы для строительства крытого катка были начаты в сентябре, но 31 октября 2025 г. от компании-инвестора поступило письмо о расторжении соглашения в связи с ухудшением финансового состояния и невозможностью реализации проекта.

В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии, в свою очередь, сообщили о начале проверки в отношении бывшего инвестора компании "Ньютон-сервис" на предмет халатности в действиях должностных лиц, ответственных за заключение контракта на строительство спортивного объекта (ч. 1 ст. 293 УК РФ), и мошенничества в действиях уполномоченных лиц подрядной организации (ст. 159 УК РФ).

Город Абаза расположен на юге Хакасии, в нем проживают более 15 тыс. человек.