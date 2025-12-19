Путин пообещал помочь с созданием адаптивного футбольного поля для ветеранов-инвалидов

Обращение на прямую линию с президентом поступило от ветеранов боевых действий из Волгограда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь с созданием специального футбольного покрытия для адаптивного футбола для ветеранов боевых действий из Волгограда.

Один из волонтеров, работавший в кол-центре программы "Итоги года с Владимиром Путиным" - Владимир Шарипов из Челябинска, проходивший службу в ВДВ, рассказал президенту о поступившем на прямую линию обращении от ветеранов боевых действий из Волгограда, являющихся призерами чемпионата России по адаптивному футболу. Команда попросила сделать им хорошее футбольное покрытие.

"Мне нужны точные данные", - отреагировал глава государства, пообещав сделать все необходимое.

Волонтер добавил, что ему хотелось бы организовать секцию по адаптивному футболу для незрячих в родном Челябинске.

Глава государства указал, что Народный фронт соберет всю информацию. "С трудом себе представляю, как можно играть в футбол, еще сложнее, я вообще не представляю, как это делается, катаются на горных лыжах. Это вообще сказка какая-то", - отметил Путин.