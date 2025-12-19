Малафеев отметил характер Сафонова, доигравшего матч с травмой руки

Вратарь ПСЖ получил перелом левой руки во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти

Вячеслав Малафеев © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Характер позволил российскому вратарю французского "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову доиграть финал Межконтинентального кубка по футболу с бразильским "Фламенго" до конца, несмотря на травму руки, и показать высокий уровень игры. Такое мнение высказал ТАСС бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев.

Сафонов получил перелом левой руки во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти. Голкипер пропустит три-четыре недели. За время восстановления Сафонова ПСЖ проведет два матча в чемпионате Франции - с "Парижем" (4 января) и "Лиллем" (16 января), матч 1/32 финала кубка страны против "Фонтенея" (20 декабря) и игру за Суперкубок Франции против "Марселя" (8 января).

"Насколько вообще возможно вратарю играть со сломанной рукой или пальцем - большой вопрос. Здесь все зависит от степени перелома и от того, в каком именно месте он произошел, - сказал Малафеев. - Да, адреналин помогает не чувствовать боль, но в критические моменты играть все равно становится невозможно, поэтому хочется верить, что у Матвея ничего серьезного".

"Многие футболисты доигрывают матчи с травмами до последнего - это показатель характера и внутреннего стержня. В этом смысле Матвею нужно отдать должное: он остался на поле до конца и показал высокий уровень игры. Надеюсь, восстановление у него пройдет быстро", - добавил он.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.