Фигурист Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России
Редакция сайта ТАСС
15:10
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Петр Гуменник занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Фигурист получил 103,77 балла. На втором месте после короткой программы идет Евгений Семененко (100,99), на третьем - Андрей Мозалев (97,16).
Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России. В сентябре фигурист отобрался на Олимпийские игры 2026 года.
Произвольную программу фигуристы представят 21 декабря.