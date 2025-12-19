Фигурист Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России

Вторым идет Евгений Семененко, третьим - Андрей Мозалев

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Петр Гуменник занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Фигурист получил 103,77 балла. На втором месте после короткой программы идет Евгений Семененко (100,99), на третьем - Андрей Мозалев (97,16).

Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России. В сентябре фигурист отобрался на Олимпийские игры 2026 года.

Произвольную программу фигуристы представят 21 декабря.