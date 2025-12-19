Гуменник рассказал, что очень хочет впервые стать чемпионом России

Фигурист лидирует после короткой программы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Будущий участник Олимпийских игр Петр Гуменник очень хочет наконец стать чемпионом России, потому что это престижно. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой.

Гуменник по итогам короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге набрал 103,77 балла и занимает 1-е место. Произвольную программу фигуристы представят 21 декабря.

"Мне не то чтобы принципиально здесь победить, но хотелось бы это сделать - это большой престиж. У многих коллег есть титул, у меня еще нет. Конечно, я буду стараться, как на всех стартах, все делать максимально, набирать больше баллов, но хотелось бы бонусом получить и титул", - сказал Гуменник.

"На чемпионате России, конечно, важно как можно чище откатать короткую программу, потому что вспоминаются все чемпионаты, когда я, например, в короткой упал с акселя, и мне это не позволило потом по итогу занять первое место. Поэтому доволен, что в принципе все получилось - хороший флип, хороший аксель. На лутце пошел как-то широко, но рад, что не получилось, как это было на этапе в Москве, а я смог все-таки его вытащить, чтобы скрутить, выехать и не сделать серьезную ошибку. И потом я пытался это всеми силами компенсировать и вращениями, и дорожкой, и второй оценкой, чтобы свести на нет ошибку на лутце", - добавил он.

Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.