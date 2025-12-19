ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЧР по фигурному катанию

Гуменник рассказал, что очень хочет впервые стать чемпионом России

Фигурист лидирует после короткой программы
Редакция сайта ТАСС
15:12

Петр Гуменник

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Будущий участник Олимпийских игр Петр Гуменник очень хочет наконец стать чемпионом России, потому что это престижно. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой.

Гуменник по итогам короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге набрал 103,77 балла и занимает 1-е место. Произвольную программу фигуристы представят 21 декабря.

"Мне не то чтобы принципиально здесь победить, но хотелось бы это сделать - это большой престиж. У многих коллег есть титул, у меня еще нет. Конечно, я буду стараться, как на всех стартах, все делать максимально, набирать больше баллов, но хотелось бы бонусом получить и титул", - сказал Гуменник.

"На чемпионате России, конечно, важно как можно чище откатать короткую программу, потому что вспоминаются все чемпионаты, когда я, например, в короткой упал с акселя, и мне это не позволило потом по итогу занять первое место. Поэтому доволен, что в принципе все получилось - хороший флип, хороший аксель. На лутце пошел как-то широко, но рад, что не получилось, как это было на этапе в Москве, а я смог все-таки его вытащить, чтобы скрутить, выехать и не сделать серьезную ошибку. И потом я пытался это всеми силами компенсировать и вращениями, и дорожкой, и второй оценкой, чтобы свести на нет ошибку на лутце", - добавил он.

Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России. 

Чемпионат России по фигурному катаниюЗимние олимпийские виды спорта