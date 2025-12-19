Фигурист Гуменник рассказал, что получил позитивные эмоции от сбора в США

Спортсмен готовился к чемпионату России и занимался над техникой с Рафаэлем Арутюняном

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Будущий участник Олимпийских игр - 2026 Петр Гуменник получил самые позитивные эмоции от сбора в США у Рафаэля Арутюняна, успел пообщаться с иностранными фигуристами, купить сувениры, рубашку на жеребьевку и выучить много нового и важного. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России.

Гуменник улетел в США после выступления в российской серии Гран-при.

"Сборы прошли отлично, выучил много нового. Также готовился к чемпионату России, катал программы и занимался над техникой с Рафаэлем Владимировичем [Арутюняном]. Времени было много, потому что я учиться не мог из-за того, что у меня другой часовой пояс, ночью были пары. Один раз, конечно, встал в 4 часа ночи, но не получилось. Я понял, что лучше пока так", - рассказал фигурист.

"Удалось пообщаться с иностранными коллегами, там был Андрей Торгашов. С ним немножко пообщались, он на русском разговаривает, чуть-чуть с американским акцентом, это чуть-чуть забавно. Но приятно, что там вообще половина спортсменов знает русский. И очень многие ко мне подходили, фоткались. Даже за моими стартами следят, болеют, как говорят", - отметить Гуменник.

"Увидел рубашку - собрал "лук"

Адаптация после перелета из США в Россию еще не завершилась: "Слабости какой-то не было, которая часто бывает после длинного перелета, смены часовых поясов. Но было тяжело спать в нужное время, потому что в Питере солнца очень мало, его почти никогда не видно. Если бы в семь утра вставал и мне в лицо солнце светило, я бы, может, быстро привык. Но когда почти все время бодрствования за окном темно, получилось, что я спал то днем, то утром, то вечером. До сих пор не совсем привык".

Фигурист во время поездки в своих соцсетях много делился с поклонниками видами природы США. "Мне просто хотелось поделиться со всеми той обстановкой, которую я вижу. Очень разнообразная природа в Калифорнии. Я на машине очень далеко ездил, доезжал и до Аризоны, и до Невады, и на север Калифорнии, и везде абсолютно разные пейзажи, разные ландшафты, животные", - отметил он.

На жеребьевке к чемпионату России Гуменник выглядел в американском стиле - традиционных сапогах и рубашке со стразами. "Выбирал сувениры для близких и знакомых - увидел эту рубашку со стразами, сразу подумал о жеребьевке, собрал такой образ", - пояснил он.