Суд отменил результаты выборов главы Болгарского олимпийского комитета

В мае Международный олимпийский комитет временно признал выбор Веселы Лечевой главой БОК

СОФИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Софийский городской суд (СГС) отменил решение Общего собрания Болгарского олимпийского комитета (БОК) о выборах президентом организации Веселы Лечевой и выборах нового руководящего состава БОК на основании нарушений при организации собрания. Решение суда в течение двух недель может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее СГС принял противоположное решение, последовательно отклонив два аналогичных иска Болгарской федерации тяжелой атлетики и Болгарской федерации бадминтона, которые оспорили выбор Лечевой в качестве президента БОК, признав, что "доказанных нарушений, которые бы подвергли сомнению решение общего собрания БОК, нет".

Истцы утверждали, что общее собрание БОК и выборы председателя были нелегитимными, так как собрание было созвано и проведено с нарушением устава организации и законов страны. Суд, проанализировав доказательства, признал все претензии несостоятельными, отметив, что существенных нарушений, которые могли бы скомпрометировать проведение собрания и выборы председателя БОК, не было, а все принятые общим собранием БОК решения действительны и законосообразны.

МОК признал новое руководство

Еще в мае Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выбор Лечевой новым главой БОК и выборы всех членов исполнительного комитета организации. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство БОК стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий.

Однако итоги выборов были оспорены в суде, куда поступило восемь жалоб, и он приостановил включение нового руководства БОК в Торговый регистр. Новое решение СГС, которое будет обжаловано, создает дополнительное напряжение в споре между бывшим президентом БОК Стефки Костадиновой и избранного президента Лечевой за лидерство в болгарском олимпийском движении и затянет судебную сагу.