Гуменник рассказал, как успокоил себя на чемпионате России

Фигурист лидирует после короткой программы, набрав 103,77 балла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник успокоил себя перед короткой программой на чемпионате России мыслями о том, что ему предстоит еще более волнительный старт - Олимпийские игры. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Мне чуть-чуть повезло, что я не так нервничал, потому что для меня в этом сезоне это не самый волнительный старт. Перед прокатом заволновался, подумал, что через 1,5 месяца Олимпиада, сразу прокат показался более пустяковым, - рассказал Гуменник. - Но когда на лед вышел, почувствовал конкуренцию сильную, легко все равно не было".

"Как прошла поездка в США? Поездка прошла хорошо, плодотворно, много тренировались, исправляли все прыжки, мне кажется, сальхов и флип и так были неплохие, на них это в меньшей степени сказалось. Мне понравилось, как изменились аксель, риттеберг и лутц. В целом я там много тренировался, отложил немного учебу", - добавил Гуменник.

Произвольную программу фигуристы представят 21 декабря.