Гуменник рассказал, какие эмоции испытал от семи четверных прыжков Малинина

Американский фигурист исполнил семь четверных прыжков в финале международной серии Гран-при

Петр Гуменник © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник находится на грани того, что его будут демотивировать семь четверных прыжков американского фигуриста Ильи Малинина. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Малинин исполнил семь четверных прыжков в финале международной серии Гран-при.

"Видел ли семь четверных прыжков Ильи Малинина? Я видел, это уже где-то на грани тоже, чтобы уже демотивировать. Но надо что-то положительное брать. Все мы люди, значит, если он такое смог, то теоретически это возможно, - сказал Гуменник. - Ты видишь, как катается Илья Малинин, насколько он сильнее и круче, понимаешь, какое еще поле работы".

Евгений Семененко заявил, что подобный контент Малинина вызывает уважение.

"Это исторический пример, который вызывает уважение. Но каждый сам решает, с кого брать пример, - сказал Семененко. - У меня вызывает уважение Никола Мемола, который с таким ростом может делать такие прыжки, Юма Кагияма и его скольжение и скорость. У каждого спортсмена свои стороны, и зрителям потому это интересно, что существует большое количество талантливых людей".