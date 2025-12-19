Талалаев рассказал о работе женщины-психолога в "Балтике"

Мила Кирсанова помогает тренерскому штабу лучше понимать мотивацию футболистов

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Мила Кирсанова, работающая в калининградской "Балтике" психологом, помогает тренерскому штабу лучше понимать мотивацию футболистов. Об этом рассказал "Спорт-Экспрессу" главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев.

"Нам важно знать, какие главные стимулы у кого из футболистов нашей весьма разношерстной команды, где есть и опытные, и молодые, и иностранцы. Кого-то больше интересуют премии и бонусы, кому-то - в первую очередь тем, кто всю жизнь играл в Первой лиге, - здорово добавляют мотивации софиты, слава, которой они никогда в карьере не испытывали. Кто-то закрывает какие-то детские гештальты. Наш психолог Мила Кирсанова общается с каждым из игроков, старается это понять, и это дает нам дополнительный инструментарий. Кому-то похвала родителей или старшего брата гораздо больший стимул, чем премиальные за отдельно взятый матч. Вот все эти вещи мы должны учитывать", - сказал Талалаев.

После первой части сезона в Мир - Российской премьер-лиге "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах.