"Трактор" уступил "Металлургу" в первом матче тренера Корешкова

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу магнитогорцев

Главный тренер "Трактора" Евгений Корешков © Егор Алеев/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Дерек Барак (18-я минута), Егор Яковлев (22), Сергей Толчинский (28), Дмитрий Силантьев (30, 53), Валерий Орехов (33) и Роман Канцеров (60). У хозяев отличились Семен Дер-Аргучинцев (8), Андрей Никонов (24), Михаил Григоренко (49) и Виталий Кравцов (57).

Во главе "Трактора" первый матч провел Евгений Корешков, который в качестве игрока "Металлурга" по два раза выигрывал чемпионат России и Евролигу, а также становился обладателем Суперкубка Европы.

"Трактор" с 35 очками после 37 встреч располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Металлург" лидирует на Востоке, набрав 57 очков в 36 играх.

В следующем матче "Трактор" 23 декабря в гостях сыграет против казахстанского "Барыса". "Металлург" днем ранее примет нижнекамский "Нефтехимик".