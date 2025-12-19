ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российская команда Win выиграла турнир по Dota 2 на Играх будущего

В финале российские киберспортсмены обыграли объединенную европейскую команду "Викинги"
Редакция сайта ТАСС
16:41
Андрей Карташов/ ТАСС
© Андрей Карташов/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская команда Win выиграла турнир по Dota 2 на Games of the Future (Игры будущего).

В финале российские киберспортсмены обыграли объединенную европейскую команду "Викинги". Финал проходил до двух побед, команда Win выиграла со счетом 2-0.

За ходом финала смотрело несколько сотен человек в игровом зале, и большинство поддерживали Win. Каждое удачное действие российской команды зрители встречали аплодисментами.

Как рассказали ТАСС организаторы, победители получили $175 тыс.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. 

