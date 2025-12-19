Фигуристка Яметова была уверена перед чемпионатом России, что все получится

Спортсменка отметила, что показывает лучший результат за прошедши полсезона

Вероника Яметова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Вероника Яметова была уверена в себе в короткой программе на чемпионате России. Об этом она рассказала журналистам.

Яметова получила 69,98 балла за короткую программу.

"Эмоции положительные, впечатление хорошие, была проделана работа над прыжками, скольжением, самой программой. Думаю, что это все не напрасно: сейчас показываю свой лучший результат за прошедшие полсезона. Я была уверена, что все получится. На тренировках все получалось, не было почти срывов, были помарки, но редко. Настраивалась, что все получится, и мне не в чем сомневаться".

"Есть изменения как в прыжках, так и в скольжении. Я благодарна прошлым тренерам за все тройные прыжки. Тренерский штаб, с которым сейчас работаю, только подправил немного технику, мы работали над высотой прыжков. Вклад от обеих групп я взяла и хочу сказать большое спасибо", - добавила Яметова.

Фигуристки представят произвольную программу 20 декабря.