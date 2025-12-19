Турнир в Белоруссии помог Гущиной в подготовке к чемпионату России

Фигуристка получила 70,63 балла за короткую программу

Ксения Гущина © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Декабрьский Кубок сильнейших спортсменов в Минске помог фигуристке Ксении Гущиной лучше подготовиться к чемпионату России. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

"Перед тем как туда ехать, у нас были сомнения, стоит, не стоит, но решили попробовать. И готовились к этому старту как к тренировочному перед чемпионатом России. Не было каких-то глобальных задач, просто надо было прокататься, проверить свои нервы, все-таки участники все равно практически все те же самые. Конечно, немножко поинтереснее выступать на международном турнире - настрой уже немножко другой, это все-таки выездной, не домашний старт".

"Это пятый мой чемпионат России. Начинала в Питере и вот сейчас опять здесь выступаю. Ну, конечно, мандраж присутствует - ответственный старт, самый главный в сезоне. Но все равно со временем по ходу сезона, когда ты уже много раз накатываешь эти программы, тебе спокойнее и выходишь уже более уверенно в сравнении с прошлым сезоном", - считает фигуристка.

Фигуристки представят произвольную программу 20 декабря.