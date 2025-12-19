Зырянов рассказал, что у "Зенита" уже есть кандидаты для приобретения

Трансферное окно в РПЛ откроется 23 января

Игроки "Зенита" © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. У санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" уже есть кандидаты для приобретения в зимнее трансферное окно. Об этом заявил журналистам председатель правления "Зенита" Константин Зырянов.

"Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно - не исключение. Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в "Зенит", были сильнее нынешних. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии", - сказал Зырянов.

Трансферное окно в РПЛ открывается 23 января и продлится до 19 февраля 2026 года.

После 18 туров "Зенит" занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует в таблице "Краснодар" (40 очков).