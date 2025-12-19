Победитель трех турниров Большого шлема Вавринка завершит карьеру в 2026 году

В 2008 году швейцарец стал олимпийским чемпионом в парном разряде

Редакция сайта ТАСС

Стэн Вавринка © Hu Chengwei/ Getty Images

ТАСС, 19 декабря. Победитель трех турниров Большого шлема швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершит карьеру после следующего сезона. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Каждой книге нужен конец. Пришло время написать заключительную главу моей карьеры профессионального теннисиста. 2026 год станет моим последним годом в туре", - написал Вавринка.

Вавринке 40 лет. Он стал победителем Открытого чемпионата Австралии (2014), Открытого чемпионата Франции (2015) и Открытого чемпионата США (2016). Лучшим результатом швейцарца на Уимблдоне является выход в четвертьфинал (2014, 2015). В 2008 году он стал олимпийским чемпионом в парном разряде вместе с Роджером Федерером.