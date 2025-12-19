Зырянов считает, что у "Зенита" есть потенциал стать чемпионом этого сезона

После 18 туров "Зенит" занимает второе место, отставая от лидера на одно очко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. У футбольного клуба "Зенит" есть потенциал стать чемпионом Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Такое мнение высказал журналистам председатель правления "Зенита" Константин Зырянов.

"Сейчас психологическое состояние у команды 10 баллов, потому что они находятся в отпуске, загорают, отдыхают. Но если брать первую часть сезона, я читал некоторые интервью игроков, разговаривал с ними, то есть некое недовольство и своей игрой, и положением в таблице. Но, как говорят футболисты, постараемся исправиться во второй части чемпионата и вернуть себе первое место. Потенциал есть, он есть всегда. Мы ждем, что футболисты, которые до конца еще не раскрылись у нас, свой потенциал раскроют", - сказал Зырянов.

После 18 туров "Зенит" занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует в таблице "Краснодар" (40 очков).

"Зенит" становился чемпионом России с 2019 по 2024 год. В прошлом сезоне питерский клуб упустил титул, золотые медали выиграл "Краснодар".