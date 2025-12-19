"Зенит" планирует сыграть в Зимнем кубке РПЛ

Турнир может пройти в конце января - начале февраля

Игроки "Зенита" © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. "Зенит" сыграет на Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил председатель правления клуба Константин Зырянов на представлении книги "Зенит. Петербург. 100 лет вместе".

"Зенит" проведет три сбора и на одном запланирован турнир - Зимний кубок РПЛ", - сказал Зырянов.

Ранее сообщалось, что Зимний кубок РПЛ состоится в ОАЭ в конце января - начале февраля 2026 года. Однако президент РПЛ Александр Алаев заявил в декабре, что не может подтвердить проведение Зимнего кубка РПЛ в 2026 году. По его словам, до Нового года планируется определиться с решением.