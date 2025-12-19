Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России
Редакция сайта ТАСС
18:00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Фигуристка получила 86,52 балла. На втором месте после короткой программы идет Алиса Двоеглазова (74,59 балла), на третьем - Анна Фролова (73,93).
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала Гран-при России (2023, 2024, 2025), также спортсменка является двукратной победительницей чемпионата страны (2024, 2025). В сентябре спортсменка квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года.
Произвольную программу фигуристки представят 20 декабря.