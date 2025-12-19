ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЧР по фигурному катанию

Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России

На втором месте идет Алиса Двоеглазова, на третьем - Анна Фролова
Редакция сайта ТАСС
18:00

Аделия Петросян

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Фигуристка получила 86,52 балла. На втором месте после короткой программы идет Алиса Двоеглазова (74,59 балла), на третьем - Анна Фролова (73,93).

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала Гран-при России (2023, 2024, 2025), также спортсменка является двукратной победительницей чемпионата страны (2024, 2025). В сентябре спортсменка квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года.

Произвольную программу фигуристки представят 20 декабря. 

Чемпионат России по фигурному катанию