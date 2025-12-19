Пловец Пригода назвал рабочими результаты на Кубке Сальникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода считает рабочими свои результаты на Кубке Сальникова на короткой воде. Об этом он рассказал ТАСС.

В первый день соревнований Пригода завоевал две золотые медали в плавании брассом.

"Результаты рабочие, настроение хорошее. Остался последний день, не буду ничего загадывать, но поработать хочу. Для меня Кубок Сальникова - это главный старт сезона на короткой воде", - сказал Пригода.

"Атмосфера отличная, спасибо всем за то, что пришли. Я такую поддержку давно не встречал. Это дорогого стоит, и под такие трибуны всегда хочется быстро плыть", - добавил собеседник агентства.

Кубок Сальникова проходит в Санкт-Петербурге и завершится 20 декабря.