Садкова рассказала о стрессе после выступления Петросян на чемпионате России

Фигуристка выходила на лед после Петросян, которая стала лидером после короткой программы

Дарья Садкова © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова перенервничала, выступая после лидера Аделии Петросян в короткой программе на чемпионате России. Об этом она рассказала журналистам.

Садкова занимает четвертое место после короткой программы на чемпионате России, набрав 73,27 балла. Лидирует Петросян с 86,52 балла.

"Выходила на лед после Адели. Когда стояла еще в коридоре, слышала, как громко публика поддерживала Адель. Она откатала чисто - я увидела баллы. Хотела не слушать, чтобы не отвлекаться, быть в себе, но так как у нас бортики цифровые, баллы увидела невольно. Подумала - молодец, чисто откатала. А когда вышла после нее - было много игрушек, дети не успевали их поднять, я их объезжала, боялась споткнуться и упасть", - рассказала Садкова.

"Было очень некомфортно и волнительно, потому что переживала, что эти игрушки не успеют поднять и я не успею размяться. Когда собрали, дети отъехали к бортику, все равно возвращались обратно - еще кидали медведей. Я уже подумала - все, мне сейчас придется брать и выкидывать их за бортик, чтобы размяться", - рассказала Садкова.

Фигуристка рассказала об атмосфере на турнирах в Санкт-Петербурге: "Когда сюда приехала, не ощущала волнения совершенно, возможно, потому, что с Санкт-Петербургом у меня ассоциируются контрольные прокаты - они проходили здесь два года подряд. Здесь домашняяя атмосфера. Единственное, когда стрессанула - когда на тренировке сорвала первый лутц. После еще полтора-два часа переживала. Но был большой перерыв - поспала, почитала книгу - "Три товарища" Ремарка, собралась, сюда приехала заранее, чтобы все сделать не торопясь".

На вопрос о подготовке к чемпионату Садкова ответила: "Возникли некоторые сложности при подготовке, до произвольной программы оставлю это при себе".