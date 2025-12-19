Хуснутдинова считает, что выступила на чемпионате России хуже ожидаемого

Хуснутдинова идет седьмой после короткой программы

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Дина Хуснутдинова выступила с короткой программой на чемпионате России хуже, чем была готова. Об этом она рассказала журналистам.

Хуснутдинова идет седьмой после короткой программы, набрав 70,62 балла.

"Я сильно переживала, это мой первый чемпионат России, хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем выступила, хочу реабилитироваться в произвольной программе, чтобы все получилось", - сказала Хуснутдинова.

"Поддержка зрителей всегда помогает, рада, что пришло столько народу. Поддержка Этери Георгиевны [Тутберидзе] всегда играет большую роль при подготовке к соревнованиям, она дала напутственные слова. Нет, это была не короткая реплика. Тройной аксель прыгаю полтора года где-то. Весь тот сезон в юниорах показывала".

Фигуристка ответила, исполнит ли четверной аксель в произвольной программе: "Думаю, да. Решим это после тренировки".

Произвольную программу фигуристки представят 20 декабря.