Фигуристка Петросян благодарна всем за поддержку перед Олимпиадой

Петросян в сентябре выиграла квалификационный турнир в Пекине и отобралась на Олимпиаду

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Будущая участница Олимпийских игр фигуристка Аделия Петросян получает максимальную поддержку в период подготовки к соревнованиям в Италии и очень благодарна за нее. Об этом она рассказала на чемпионате России после короткой программы.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

"Хейта мало, все поддерживают, помогают словами, большая благодарность за это, - сказала она. - Конечно, сегодня я это почувствовала - ты не можешь это не чувствовать, ощущения невероятные. Это тот перекат, ради которого я сейчас вышла и постаралась. Сегодня мне было особенно нервно, страшновато - не выступала с таким контентом. Все равно, как в первый раз выходишь".

Петросян занимает первое место после короткой программы на чемпионате России. Произвольную программу фигуристки представят 20 декабря.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.