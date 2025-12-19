Пловец Самусенко рассказал о сбывшейся мечте на Кубке Сальникова

Серебряный призер чемпионата мира давно мечтал проплыть дистанцию 100 метров на спине на короткой воде быстрее 49 секунд

Павел Самусенко © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира Павел Самусенко давно мечтал проплыть дистанцию 100 метров на спине на короткой воде быстрее 49 секунд. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Самусенко стал победителем заплыва на 100 м на спине на Кубке Сальникова. Самусенко преодолел дистанцию за 48,72 секунды.

"Рад, что удалось выйти из 49 секунд. Все время ходил вокруг да около. Наконец сбылась моя небольшая мечта", - сказал Самусенко.

Кубок Сальникова проходит в Санкт-Петербурге и завершится 20 декабря.